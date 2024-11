Al via la terza edizione di ‘PesGara per la Legalità’

“Legalità, prevenzione, sport e solidarietà: è un poker di valori straordinario quello che vivremo sabato 23 novembre e domenica 24 novembre, in piazza Salotto con la terza edizione dell’evento ‘PesGara per la Legalità’, la gara podistica di 9 chilometri di percorso cittadino su strada, promossa e organizzata dall’Asd Passologico, in collaborazione con il Comune di Pescara- assessorato allo Sport e con la Regione Abruzzo, assessorato allo Sport e Presidenza del Consiglio e sostenuta dalla Prefettura di Pescara in sinergia con le Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale) e le Forze Armate (Esercito, Guardia Costiera e Aeronautica). L’invito alla cittadinanza è di vivere la manifestazione che ci parlerà di tutela della salute e del vivere collettivo, colorando la piazza tra gare agonistiche e la passeggiata della Lilt”.

Lo ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli in conferenza stampa per ufficializzare la terza edizione di PesGara e l’apertura del Villaggio della Legalità e della Prevenzione. Presenti la presidente del Tribunale Maria Michela Di Fine con il già Presidente Angelo Bozza, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, degli Ordini militari, dell’associazione PassoLogico e il presidente della Lilt Marco Lombardo, coordinatore del Villaggio della Prevenzione. “Sport e legalità rappresentano un binomio inscindibile – ha detto Di Fine – perché lo sport è uno strumento efficace di educazione alla legalità. L’auspicio è che, anche per la terza edizione, ci sia una grande partecipazione cittadina”.

Il programma dell’evento prevede l’apertura sabato 23 novembre alle 15 con l’inizio delle gare dei bambini; alle 15.30 Inaugurazione del Villaggio della Legalità e della Prevenzione, coordinato dalla Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – presieduta dal professor Marco Lombardo. Il Villaggio, allestito grazie al supporto dell’associazione di Protezione civile Val Pescara di Antonio Romano, vedrà la presenza di varie associazioni che, nel corso delle due giornate, garantiranno visite gratuite di diverse tipologie ai cittadini.

Nella tenda Pneumatica ci saranno l’équipe del cardiologo Stefano Guarracini, della Casa di Cura Pierangeli, che effettuerà elettrocardiogrammi ed ecocuore gratuitamente sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 9 alle 13; la Lilt con il chirurgo Marino Nardi, senologo dell’Ospedale Civile di Pescara, che effettuerà lo screening della mammella domenica dalle 9 alle 13; il dottor Agostino Consoli e l’équipe del Reparto di Diabetologia dell’Ospedale civile di Pescara che faranno esami gratuiti sui livelli di glucosio nei pazienti e forniranno informazioni utili sulla prevenzione delle patologie diabetologiche; il Gazebo di ‘Nonno Ascoltami!’ con Mauro Menzietti e Valentina Faricelli, che, nell’ambito della campagna nazionale per la prevenzione delle malattie dell’udito, effettueranno esami audiometrici e faranno informazione sul tema della prevenzione, sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 9 alle 13; il Gazebo dell’Istituto Professionale Di Marzio-Michetti che, con gli studenti dell’indirizzo di ottica, effettueranno gli esami visivi sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 9 alle 13.

Domenica 24 novembre alle 8.30 apertura del Villaggio, per iniziare le visite alle 9; alle 10 partenza della Gara PesGara, competitiva podistica che avrà il seguente percorso: piazza della Rinascita, corso Umberto, corso Vittorio Emanuele, via Venezia, via Nicola Fabrizi con rientro in piazza della Rinascita. Alle 10.15 partenza della Passeggiata della Legalità e della Salute: per iscriversi basterà recarsi nella postazione della Lilt e con il versamento di 5 euro si avrà la maglietta della passeggiata. Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto delle attrezzature utili per le campagne di prevenzione. Ad aprire la manifestazione sarà l’esposizione di uno striscione dedicato al 25 novembre, Giornata mondiale dedicata al tema della Violenza contro le donne.