Cantera Adriatica Fc, l’Under 14 continua a volare

Ancora gioie in casa Cantera dai giovani della formazione Under 14 regionale, che continua a vincere e correre in classifica: nell’ultima giornata secco 0-3 a Cepagatti, con doppietta di Totskyi e ciliegina di De Fanis. Volano i baby del patron Giannetti. Nel girone C prosegue il testa a testa in vetta, con 13 punti, con il 2000 Calcio Montesilvano.

L’Under 15 regionale, nel girone B, cade nel derby contro la Curi per 3 a 0, in una partita caratterizzata da numerosi episodi favorevoli agli avversari. Battuta d’arresto che resta solo una tappa del percorso di crescita e non intacca gli ottimi risultati ottenuti finora dai giovani grigioazzurri. Bene anche l’Under 16 regionale, che a Vasto contro la Bacigalupo chiude sul 4 a 4 (marcatori Pentima, Genco, 2 Mariani) in un match emozionante e tirato fino alla fine.

L’Under 15 provinciale nel girone A batte 3 a 2 il Città di Montesilvano (2 reti di Marchionno e una di Gentile). L’altro gruppo, che gioca da sotto età nel girone B, vince contro la Pro Calcio 3-4 (a segno Di Biase, doppietta, Totskyi e Pistilli). Nel calcio a 5, l’Under 15 regionale è travolgente sul campo del Fara San Martino con tanti gol e l’ennesima prova di forza in campionato.

La squadra di Eccellenza Femminile pareggia 1 a 1 a Vasto con il gol di Rebecca Di Fazio. “La classica partita che, se non approcciata nel modo giusto, rischi di perdere. Vediamo il bicchiere mezzo pieno e ci accontentiamo del punto. Ma ora resettiamo tutto, sono convinto che contro il Bucchianico, nel prossimo turno, avremo un approccio diverso e vedremo la vera Cantera”, ha detto il tecnico delle grigioazzurre Michele Galanti. L’Under 17 Femminile ha invece osservato un turno di riposo.