80.000 â‚¬ per la manutenzione del fabbricato in via Pietro Nenni colpito da gravi danni

Il consiglio comunale ha approvato, nell'ambito della variazione di bilancio di fine anno, un emendamento presentato dai gruppi consiliari del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, destinando risorse alla manutenzione straordinaria della palazzina di Via Pietro Nenni 5. Un intervento che arriva dopo le gravi criticità emerse nelle scorse settimane in seguito alle infiltrazioni d'acqua causate dall'alluvione di settembre, che hanno reso inutilizzabile l'ascensore della struttura per due settimane, costringendo famiglie fragili e persone con disabilità a vivere in condizioni inaccettabili di vera e propria reclusione.

Durante i giorni di malfunzionamento dell'ascensore, il Movimento 5 Stelle aveva più volte denunciato pubblicamente la gravità della situazione, sottolineando in diverse occasioni come la mancanza di interventi immediati stesse compromettendo il diritto alla mobilità e all'assistenza sanitaria degli inquilini con disabilità. "Abbiamo portato la voce di queste persone nei luoghi decisionali, sollecitando interventi urgenti e denunciando l'inaccettabile ritardo nel risolvere il problema. Oggi raccogliamo i frutti di quella battaglia con l'approvazione di risorse dedicate - dichiara Paolo Sola, capogruppo M5S - 80.000 euro che serviranno a sostituire finalmente la copertura del fabbricato, danneggiata dalla grandinata del 2019 e mai riparata, esponendo il fabbricato a continue infiltrazioni".

Anche Piero Giampietro, capogruppo PD, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto: "Con questo emendamento rispondiamo a un'emergenza che non poteva più essere ignorata. La palazzina di Via Pietro Nenni ospita famiglie e cittadini che necessitano di assistenza continua e non possono essere abbandonati a loro stessi. Lavoreremo per garantire che queste risorse siano utilizzate al meglio e che l'intervento sia davvero risolutivo".

"Questo risultato - concludono i due consiglieri - rappresenta una vittoria importante per tutti coloro che si sono mobilitati per difendere i diritti fondamentali dei residenti di Via Pietro Nenni 5 e che ogni giorno lottano per dare a questi temi la giusta dignità e attenzione".