Nell'anno del suo ventennale ripartono i corsi di recitazione della scuola diretta da Milo Vallone

Sono aperte le iscrizioni per partecipare ai corsi di recitazione del Cantiere Teatrale Adriatico. I corsi sono rivolti a ragazzi e adulti e si svolgono a Pescara nello spazio in via Sallustio 19. Il percorso inizia il prossimo 26 novembre e terminerà a giugno con una messa in scena finale. Il centro di formazione teatrale, fondato esattamente venti anni fa dall’attore e regista pescarese Milo Vallone, offre un percorso formativo completo che comprende due anni di studio, oltre un terzo anno facoltativo di perfezionamento, sviluppando un metodo personalizzato per ogni singolo allievo.

Oltre allo stesso Vallone, tra i docenti, figurano alcune tra le più qualificate personalità del mondo teatrale regionale: Luca Luciani , Andrea Ginestra, Luca Memmo Di Blasio, Fabio Di Cocco. Durante il corso gli allievi si dedicheranno alla pratica delle seguenti discipline: dizione e fonetica, training, public speaking, recitazione, improvvisazione, commedia dell’arte, clownerie. È possibile partecipare al percorso completo o anche solo ad alcune materie (come dizione e public speaking).

“Credo che la riuscita della nostra ormai lunga esperienza didattica - confida Milo Vallone - risieda in un metodo personalizzato per ogni singolo allievo e penso che questa idea di personale ricerca, scoperta e costruzione del sé, si evidenzi già dal nome stesso di “cantiere”. La nostra offerta didattica sin dalla sua genesi non si è mai posta come “laboratorio”. In ogni altro ambito sociale i laboratori sono luoghi di ricerca affidati a scienziati e luminari, non credo che questo concetto sia applicabile né a noi né ai nostri allievi. Il ribaltamento di questa presunzione dominante e di tutto ciò che di conseguenza ne deriva, come l’affidarsi alla scoperta dell’artista che ognuno porta in sé, è il fulcro del nostro progetto culturale e della nostra pedagogia”.

Tra gli elementi caratterizzanti il percorso formativo del Cantiere Teatrale c’è il naturale coinvolgimento di alcuni allievi selezionati nelle produzioni della Compagnia della Memoria, diretta da Milo Vallone. Al termine dei due anni di corso, la scuola rilascia un attestato di riconoscimento degli studi compiuti . Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria chiamando i numeri 085-4549249 e 348-71 27 076, mandando un’email a info@tamtamcom.com oppure contattando la pagina Facebook del Cantiere Teatrale Adriatico.