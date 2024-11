A Cepagatti un doppio appuntamento per dire no alla violenza di genere. Oggi alle 18, presso la sala consiliare del Comune, “Non sei sola”. Un incontro con la responsabile del Centro Antiviolenza Alpha la dottoressa Di Loreto e l'avvocato Bonetti con cui parleremo di come riconoscere e affrontare la violenza, sia dal punto di vista legale che psicologico. Inoltre si tratterà del tema del lavoro preventivo da fare sull'uomo maltrattante o potenzialmente violento con il responsabile del Centro per uomini autori di violenza, dott. Rasetti. La serata sarà arricchita dell'esibizione del Centro Fantasie Dance Accademy e Paladanzeteate.

Lunedì 25 novembre alle ore 10 sarà ospitato in sala consiliare il funzionario giudiziario della Procura Annita Vesto, l'avvocato-curatore speciale dei minori Greta Colantonio, la scrittrice Antonella Colombo, il presidente dell'Associazione Be Honest, le preside Maria Teresa Marsili e Marina Gigante. Gli incontri saranno introdotti dai saluti istituzionali del sindaco Gino Cantò, insieme alla vice sindaca delegata al sociale Annalisa Palozzo, al Presidente del Consiglio comunale Antonella Paolini e con la partecipazione dei consiglieri Andrea D'Angelo e Giuseppe Maiano.