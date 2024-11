Degrado a Borgomarino Sud, allarme dei residenti di una palazzina Ater

Nel quartiere Borgomarino Sud i residenti di una palazzina Ater denunciano una situazione ormai insostenibile. L'edificio, destinato a edilizia residenziale pubblica, è in condizioni di degrado avanzato, con problemi strutturali e igienici che stanno minando la vivibilità degli spazi e il benessere delle famiglie. Gli abitanti hanno descritto uno scenario desolante: guano di piccioni accumulato in diverse aree comuni, con odori insopportabili e potenziali rischi per la salute, crepe e infiltrazioni che si estendono sulle pareti dell’edificio, indicando possibili problemi di stabilità strutturale, umidità e muffa negli appartamenti, che peggiorano le condizioni di vivibilità e potrebbero causare problemi respiratori, specialmente tra i più giovani e gli anziani, scarsa manutenzione generale, con ascensori fuori servizio e spazi comuni abbandonati.

Le famiglie che vivono nella palazzina lamentano l’assenza di interventi da parte delle istituzioni e dell’ente gestore, nonostante le numerose segnalazioni. “Viviamo in condizioni impossibili”, afferma uno dei residenti, "e non possiamo continuare così. Ci sentiamo abbandonati". Un altro abitante sottolinea l’urgenza di interventi immediati: "Non si tratta solo di decoro urbano, ma di sicurezza e salute. Le autorità devono prendere provvedimenti prima che la situazione peggiori ulteriormente".

Le famiglie stanno chiedendo un intervento immediato da parte dell'Ater e del Comune di Pescara per la pulizia delle aree comuni, con la rimozione del guano e un controllo più rigoroso degli infestanti, la ristrutturazione dell’edificio, inclusa la riparazione delle crepe e il miglioramento dell’isolamento contro l’umidità, un piano di manutenzione regolare, che prevenga il ripetersi di simili condizioni di degrado. Il caso ha attirato l’attenzione di alcuni rappresentanti locali.

Un consigliere comunale ha dichiarato: "È una situazione che non possiamo ignorare. Serve un tavolo tecnico tra Ater e Comune per individuare soluzioni rapide ed efficaci". Il degrado urbano di Borgomarino Sud rappresenta solo uno dei tanti problemi che colpiscono le periferie italiane, evidenziando l’importanza di un maggiore impegno nella gestione dell’edilizia residenziale pubblica. I residenti attendono risposte concrete, nella speranza di poter tornare a vivere in condizioni dignitose.