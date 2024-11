Di Pillo: "I cittadini di determinati quartieri devono riprendere fiducia nelle istituzioni"

“I cittadini di determinati quartieri devono riprendere fiducia nelle istituzioni, interloquendo quanto più possibile con le stesse, vanificando per quel che è possibile il tasso di criminalità ed illegalità diffusa, che da tempo regna in vasti porzioni dell’area metropolitana. La cosa più assurda e incomprensibile è che, avendo dal governo nazionale alle circoscrizioni questa destra al potere, sarebbe bastata una telefonata al Sottosegretario, al Ministro, o a chi per voi, per chiedere l’ausilio dell’esercito sul nostro territorio. A tutt’oggi, oltre il livello altissimo di scontro con le istituzioni, non abbiamo notizie neppure di un caporale benché meno di un sottufficiale o ufficiale che sia”.

Così sui social il consigliere comunale Massimiliano Di Pillo (lista Pettinari sindaco), che interviene sull’operazione “Strade sicure”, ricordando che “non significa l’esercito per le strade ma avere delle pattuglie miste appiedate, con la presenza in ausilio di due soldati per pattuglia. Questo significa monitorare il territorio h24 in modo particolare in luoghi specifici, dove la presenza delle forze dell’ordine (per carenza di personale) non riesce ad essere presente in modo continuo e costante. Tutto questo per un tempo limitato, ma che non deve avere limiti sotto i 12 mesi”.