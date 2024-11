Pattinaggio a rotelle, Euro Sport Club: ottimi risultati nell'ultimo meeting di stagione a Pescara

Il trofeo di Pescara, rappresenta per la Federazione Italiana Sport Rotellistici, l’ultimo appuntamento dell’anno 2024 e anche un primo banco di prova per tutti gli atleti che dovranno affrontare la nuova stagione 2025. L’Euro Sport Club, si è presentato all’appuntamento con dodici atleti nelle categorie giovanili, con la speranza di ottenere dei buoni piazzamenti, l’aver ottenuto due podi è sicuramente di buon auspicio e un incentivo per continuare con l’ottimo lavoro che Alessio Rossi sta facendo da allenatore.

All’Euro Sport Club sono arrivati i complimenti del delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli, attraverso un post sui social: “Complimenti all’Euro Sport Club Terni, al presidente Alessio Rossi, che ringrazio per le esaustive informazioni – ha scritto Moscatelli – ai tecnici e, e soprattutto, ai giovanissimi atleti che hanno ottimamente figurato al Torneo Nazionale FISR, disputato nello scorso fine settimana a Pescara, con oltre 600 partecipanti. Di buon auspicio per il proseguo dell’attività”.