Disaccorpamento degli Istituti Comprensivi 1 e 7, Masci e Toppetti: "Accolta la nostra istanza"

In relazione alla delibera di giunta regionale che ha dato il via libera al disaccorpamento degli Istituti Comprensivi 1 e 7 di Pescara, seguono le dichiarazioni del sindaco di Pescara Carlo Masci e dell'assessore all'istruzione Valeria Toppetti.

Masci dice:

“Ringraziamo la Regione perché ha accolto la nostra istanza di rivedere la programmazione degli accorpamenti degli istituti. La presenza del presidio scolastico, anche come direzione, in un quartiere difficile nel quale il Comune sta investendo molto in infrastrutture materiali e immateriali, era necessaria per dare le risposte che quel territorio deve avere in termini di vivibilità e attenzione da parte delle istituzioni, soprattutto in favore delle generazioni più giovani. Ringrazio il Presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri e l’Assessore all’Istruzione, Roberto Santangelo per essersi impegnati in prima persona per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato del ripristino dell’istituto Comprensivo 1. Nei prossimi giorni, una volta giunta al Comune la comunicazione ufficiale del completamento dell’iter burocratico in questione, provvederemo alla rinuncia della causa che avevamo intrapreso. Un altro risultato raggiunto attraverso il lavoro, l’impegno e la collaborazione tra gli enti interessati, compresi la Provincia di Pescara e l’Ufficio Scolastico Regionale”.