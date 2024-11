I ringraziamenti di Masci: "Un fiume in piena di auguri per il mio compleanno"

“Ieri ho ricevuto da tantissimi di voi un fiume in piena di auguri per il mio compleanno. Mi ha fatto veramente piacere che mi abbiate pensato e abbiate speso un po' del vostro tempo per inviarmi un vostro augurio che mi facesse sentire vicino a voi. Avrei voluto ringraziare di persona ciascuno di voi, ho anche cominciato a farlo, ma alla fine ho dovuto desistere perché ne eravate un numero stratosferico”.

Così in un post sui social il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che aggiunge: “Spero di riuscire a completare i ringraziamenti personali nei prossimi giorni. Per ora accettate i miei ringraziamenti dal profondo del cuore con queste poche parole scritte su Facebook. Grazie, grazie, grazie, i vostri auguri mi hanno accompagnato in questo giorno di passaggio a un altro anno di vita”, conclude il primo cittadino.