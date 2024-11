Pignoli replica al gruppo Pettinari: "Nessun no all'oasi felina"

"Il Comune di Pescara non dice no alla creazione di una oasi felina. Ma è opportuno dapprima avere la mappatura generale di tutte le colonie feline censite e nominate, con la sterilizzazione a tappeto di tutti i gatti non ancora registrati ma individuati negli accurati sopralluoghi che avvengono quotidianamente sul territorio e successivamente sarà auspicabile inserire i soggetti più sensibili in una struttura che possa seguirli adeguatamente nel percorso di recupero". Lo afferma l'assessore comunale Massimiliano Pignoli rispondendo alle critiche mosse dal consigliere Massimiliano Di Pillo, ricordando anche di aver già chiarito al gruppo Pettinari come stanno le cose e di voler "valutare un progetto idoneo all'accoglienza dei gatti in particolari necessità oltre che di tutti gli altri, ugualmente meritevoli di supporto, senza distinzioni, oltre alle azioni di prevenzione già poste in essere".

"Siamo grati ai cittadini che con passione e preoccupazione ci segnalano le situazioni di emergenza e le stiamo evadendo nel pieno delle possibilità e nel tempo che è possibile assieme a tutte le altre sfaccettature di una delega, quella della Tutela del Mondo Animale, molto complessa e delicata", fa presente Pignoli. Alle polemiche sulla Giornata del 13 dicembre, Pignoli risponde dicendo che "l'obiettivo dell'iniziativa è di promuovere la lotta contro l'abbandono e l'adozione responsabile. È un incontro aperto a tutti, in cui in particolar modo le associazioni animaliste del territorio sono state invitate a presenziare per rivolgersi a potenziali adottanti e cittadini predisposti a collaborare al fine di creare una connessione significativa, consentendo una conoscenza reciproca e una scelta ponderata di nuovi progetti".