A Pescara nasce Sae Comics, la nuova realtà dedicata al fumetto

Pescara si arricchisce di una nuova realtà culturale con l’inaugurazione di SAE Comics, un progetto interamente dedicato al mondo del fumetto. L’iniziativa, che ha già catturato l’attenzione degli appassionati del settore, mira a diventare un polo innovativo per gli amanti delle storie disegnate e degli universi narrativi. SAE Comics si presenta non solo come una casa editrice, ma anche come uno spazio creativo e culturale, pensato per valorizzare il talento degli artisti emergenti e promuovere nuove storie e personaggi. Alla base del progetto vi è la volontà di trasformare Pescara in un punto di riferimento per il fumetto italiano, favorendo l’incontro tra creatività, passione e innovazione.

Il 51% è stato sottoscritto da Sae Spa, gruppo guidato dall’abruzzese Alberto Leonardis, mentre il 49% è della Fondazione Pescarabruzzo, presieduta da Nicola Mattoscio (foto). Secondo i fondatori, l’obiettivo principale è quello di supportare i giovani autori italiani, fornendo loro gli strumenti necessari per sviluppare le proprie idee e portarle sul mercato. La nuova realtà si occuperà sia di pubblicazioni cartacee che digitali, con un occhio di riguardo per le nuove tecnologie, come i webtoon e i contenuti interattivi.

"La nostra missione è dare spazio a voci nuove e raccontare storie capaci di emozionare, divertire e far riflettere", è stato spiegato durante la conferenza stampa di presentazione. "Il fumetto è una forma d’arte straordinaria e crediamo che possa avere un ruolo centrale nella cultura contemporanea".

SAE Comics non si limiterà alla pubblicazione, ma organizzerà anche workshop, eventi tematici e collaborazioni con scuole e università, per avvicinare il pubblico più giovane al mondo del fumetto e alle sue potenzialità espressive. La sede principale del progetto, situata nel cuore di Pescara, è già stata allestita come uno spazio polifunzionale, dove sarà possibile visitare mostre, assistere a presentazioni di nuovi titoli e incontrare artisti di fama nazionale e internazionale.

L'inaugurazione ufficiale si terrà il prossimo mese con un evento che vedrà la partecipazione di autori, disegnatori e sceneggiatori di spicco, oltre a panel e incontri aperti al pubblico. Gli appassionati del fumetto e della narrazione visiva hanno quindi un motivo in più per guardare a Pescara come un nuovo centro di fermento culturale, dove creatività e passione si fondono per dare vita a storie indimenticabili.