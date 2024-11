“Al fianco dei sindacati”: anche AVS in piazza per lo sciopero generale

Sinistra Italiana-AVS è scesa in piazza oggi al fianco dei sindacati per lo sciopero generale. “Il cambiamento si costruisce a partire dalla mobilitazione con le forze sociali, trovando il terreno comune sui temi chiave che riguardano le fragilità e i bisogni di equità sociale”, dice Daniele Licheri, Segretario Regionale Sinistra Italiana Abruzzo, che ha partecipato al presidio organizzato oggi davanti alla Prefettura di Pescara da Cgil e Uil in occasione dello sciopero generale. Sinistra Italiana Abruzzo ha risposto all’appello anche a L’Aquila, Teramo, Chieti. Sanità pubblica e lavoro, sono le spine su cui in Abruzzo SI accende in particolare il megafono.

“In Abruzzo cittadine e cittadini sono alle prese con lunghe liste d’attesa, inaccettabili, in 120mila rinunciano addirittura a curarsi – aggiunge Licheri – senza contare che le vertenze territoriali mostrano diffuse e continue crisi aziendali su cui le istituzioni e la politica hanno la responsabilità di intervenire, per la salvaguardia dei posti di lavoro, per il sostegno ai salari, per uno sviluppo sostenibile che coniughi strategie industriali, giustizia sociale e ambientale”.