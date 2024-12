Montesilvano, GD: "Autoritarismo e sessismo in consiglio comunale, al fianco di Manuela Natale"

"Esprimiamo la nostra totale indignazione per le parole pronunciate dal consigliere di maggioranza Marco Forconi (Fratelli d'Italia) durante il Consiglio Comunale di Montesilvano nei confronti della nostra consigliera Manuela Natale : "Stia zitta Natale, stia zitta". Questo atteggiamento autoritario e sessista rappresenta un'offesa ai valori democratici che dovrebbero guidare ogni istituzione pubblica.

Un consigliere comunale che si esprime in questo modo verso una rappresentante eletta, mette in rilievo un totale disprezzo del dialogo democratico e del ruolo delle opposizioni. Non possiamo tollerare che il confronto politico degeneri in questi comportamenti patriarcali che mirano a delegittimare e zittire una consigliera rappresentante delle e dei cittadini.

Chiediamo con forza le scuse pubbliche da parte del consigliere Forconi e una presa di posizione chiara da parte della maggioranza e del Sindaco Ottavio De Martinis. Il silenzio sarebbe una complicità inaccettabile. La nostra solidarietà va a Manuela Natale, che continuerà con determinazione a portare avanti le sue battaglie politiche per il bene della comunità di Montesilvano".

Saverio Gileno, segretario regionale Gd Abruzzo

Walter Verrigni, Giovani Democratici Montesilvano

Silvia Sbaraglia, segretaria provinciale GD Pescara

Emanuele Castigliego, vicesegretario provinciale GD Pescara