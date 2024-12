Premio Flaiano: Pd, "Dimezzati i fondi per la manifestazione"

Da 50mila euro a 20mila euro per i Premi Flaiano nel bilancio di previsione del Comune di Pescara. Questa la denuncia dei consiglieri comunali del Pd, che in conferenza stampa hanno parlato di bilancio "vendicativo".

"Questa giunta si vendica e spende un milione per gli eventi e poi - ha detto Piero Giampietro (foto), capogruppo Dem in consiglio comunale - taglia di oltre il 50% i fondi per manutenere le scuole pubbliche. Inoltre taglia di oltre la metà le risorse utilizzate per contenere le tariffe delle mense scolastiche e infine in ambito culturale c'è un messaggio inquietante che vogliamo che venga spiegato. C'è infatti, con un milione di euro per eventi e cultura, un più che dimezzamento per i Premi Flaiano, e questo vuol dire che chi alza la testa da questa giunta viene punito. Vogliamo risposte prima del 9 gennaio, ovvero per l'inizio della sessione di bilancio".