Alpinisti morti, Marsilio: "Vicini al dolore delle loro famiglie"

“Purtroppo la montagna abruzzese ci ha restituito i corpi senza vita di Luca e Cristian, i due alpinisti romagnoli. In questi giorni di festa siamo vicini al dolore delle loro famiglie. Il ringraziamento più grande va ai tanti soccorritori che in questi giorni, nonostante le condizioni meteo proibitive, hanno rinunciato a stare con i loro cari per celebrare il Natale dedicando il proprio tempo al tentativo di soccorrere i due alpinisti”.

È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a proposito dei due alpinisti romagnoli ritrovati morti sul Gran Sasso.