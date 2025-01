Sola (M5S): "Maggioranza indifferente verso le esigenze dei cittadini"

Prosegue a Pescara la sessione di bilancio 2025, con la discussione del DUP (Documento Unico di Programmazione) e il dibattito su alcune delle principali criticità sollevate dagli emendamenti presentati dalla coalizione di centrosinistra, primo fra tutti quello dell’emergenza idrica che continua ad attanagliare diversi quartieri della città. E i pentastellati parlano di “indifferenza" dimostrata dalla maggioranza in consiglio comunale.

Nel dibattito di ieri mattina “la maggioranza di centrodestra ha dimostrato ancora una volta la propria indifferenza verso le esigenze dei cittadini – commenta il capogruppo M5S Paolo Sola - bocciando un emendamento presentato dalla coalizione di centrosinistra, a prima firma del Movimento 5 Stelle, che proponeva l’istituzione di un fondo destinato alle famiglie con ISEE basso per incentivare l’installazione di impianti autoclave come misura per attenuare i disagi derivanti dalla carenza idrica, una problematica che continua ad affliggere centinaia di pescaresi anche in pieno inverno. Questo voto contrario – prosegue Sola -rappresenta un atto gravissimo, che conferma come l’amministrazione Masci non abbia alcuna intenzione di affrontare concretamente questa emergenza, nonostante l’allarme lanciato da tanti cittadini e i numerosi appelli sollevati anche nelle scorse settimane, ad esempio, dai residenti del quartiere San Giuseppe. È ancora più sconcertante che proprio il sindaco Masci, che sul tema ha sempre scaricato ogni responsabilità sull’Aca, nei mesi scorsi aveva minimizzato il problema limitandosi a suggerire sbrigativamente ai cittadini l’installazione di autoclavi private”.

"Eppure – incalza Sola - quando si è trattato di sostenere economicamente questa possibilità per le fasce più deboli della popolazione, il centrodestra ha preferito voltare loro le spalle bocciando un provvedimento che andava esattamente nella direzione da lui stesso indicata. Questa bocciatura è l’ennesima dimostrazione della totale mancanza di programmazione da parte della Giunta Masci, che si mostra incapace di rispondere a una delle urgenze più gravi e destinata a diventare cronica per il nostro territorio, come quello della carenza idrica. In altre province abruzzesi, i sindaci di diversi comuni hanno chiesto ed ottenuto dei tavoli operativi con Prefettura, Regione Abruzzo e ERSI (Ente Regionale Servizio Idrico Integrato) per pretendere risposte e misure concrete per i propri cittadini. Qui a Pescara, invece, abbiamo un sindaco che continua a fare spalluccee ignorare il problema, quando servirebbero interventi strutturali e politiche di sostegno ai cittadini, non sterili scaricabarile. Come coalizione di centrosinistra e come Movimento 5 Stelle – conclude Paolo Sola - continueremo a batterci affinché l’amministrazione comunale assuma le proprie responsabilità e metta in campo soluzioni concrete per il bene della comunità".