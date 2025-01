Riparata una mattonella sprofondata in via Mazzarino [FOTO]

Una mattonella che era sprofondata davanti alla vetrina di Tenerelli, in via Mazzarino, è stata riparata a tempo di record evitando così ogni problema, dal momento che poteva risultare pericolosa per i passanti. L'intervento è stato possibile grazie all'interessamento dell’ingegner Giuliano Rossi, dirigente comunale.

Interpellata da PescaraNews.net, Fabiana Tenerelli ci spiega che tutto è stato possibile “in particolare grazie ad Antonio Taraborrelli, che pur non essendo un consigliere comunale si fa sempre avanti per provare a risolvere i problemi di Porta Nuova. Lui è molto attento alle questioni che riguardano il quartiere, e dunque ha provveduto a segnalare questo, come altri problemi della zona. Lo ringrazio”.