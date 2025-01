Il 23 gennaio in Comune evento con il costituzionalista Gaetano Azzariti

“Appello per la difesa della Costituzione e il rilancio della Democrazia": è questo il titolo dell’incontro promosso dalle Associazioni: Difendiamo la Costituzione.it, Coordinamento per la democrazia costituzionale, Libertà e Giustizia, Comitato di Chieti di Salviamo la Costituzione, ANPI Provinciale di Pescara e ASCA, che si svolgerà il prossimo 23 gennaio 2025 dalle ore 15,30 nella sala Consiliare del Comune di Pescara.

La relazione principale è affidata a Gaetano Azzariti Professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Presidente della Associazione “Salviamo la Costituzione- aggiornarla non demolirla” fondata nel 2006 dal Presidente Emerito Oscar Luigi Scalfaro. Dopo l’intervento di Azzariti prenderanno la parola il Procuratore della repubblica di Pescara Giuseppe Bellelli, il Presidente della Fondazione Brigata Maiella, Nicola Mattoscio e l’ex Vicepresidente del CSM, Giovanni Legnini.

Grande spazio è previsto per l’intervento del pubblico presente che potrà porre domande ai relatori, formulare proposte, dichiarare di raccogliere l’appello e unirsi agli organizzatori per i prossimi eventi.

L’incontro è organizzato con l’obiettivo di raccogliere le adesioni di Enti, Associazioni e cittadini all’appello per la difesa della Costituzione lanciato dal Prof. Azzariti e dalla Associazione Salviamo la Costituzione ed essere pronti ed organizzati per affrontare le imminenti campagne referendarie conseguenti alle modifiche della Costituzione volute dal Governo su Premierato forte e Giustizia. L’evento sarà anche l’occasione per discutere della decisione della Corte Costituzionale di ieri, 20 gennaio, sulla inammissibilità del referendum sulla inammissibilità del referendum abrogativo sulla autonomia differenziata.