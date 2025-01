Cantera Adriatica, le formazioni dei tornei regionali fanno il pieno

Il 2025 è iniziato con il piglio giusto in Cantera Adriatica. Buoni risultati, in particolare dai gruppi dei campionati regionali, e tanto impegno, in un periodo della stagione condizionato dalle defezioni di ragazzi alle prese con acciacchi e malanni del periodo. Eppure, il patron Massimo Giannetti non può far altro che elogiare la sua grande famiglia per il grande attaccamento alla maglia dimostrato in quest’ultimo fine settimana.

“I risultati sono assolutamente positivi”, ha detto Giannetti, “in tutti i tornei regionali, mentre in quelli provinciali non guardiamo tanto al risultato in quanto permettiamo ai ragazzi sotto età di fare esperienza. Abbiamo alcuni atleti che, da un paio di settimane, stanno giocando anche tre partite nello stesso week end, con ottime prestazioni, gol e assist. Gli Under 15 stanno facendo letteralmente gli straordinari. Tra infortuni e assenze, non è semplice essere al completo in questo periodo, ma tutti stanno rispondendo con grande attaccamento alla causa e abnegazione; non è affatto scontato. Sono davvero orgoglioso dei miei ragazzi e dei nostri tecnici”.

I risultati e i marcatori dell’ultimo week end grigioazzurro

Colpo a San Vito (2-3) per la formazione Under 16 regionale - con 8 2010 in distinta - con le firme di Giannetti, Fragassi e Genco.

L’Under 15 regionale passa in modo autoritario a Cupello (2-6) con i gol di Rasetta, Mariani (doppietta), Giannetti, Di Carlo e Grandonico. Grigioazzurri al terzo posto alle spalle delle prime Montesilvano e Curi.

Vince anche l’Under 14 regionale (5-1) contro la Gladius. A segno Di Biase (doppietta), Casciano, Totskyi e Menna.

L’Under 17 provinciale vince invece contro il Fair Play a Collecorvino per 3-2, segnano Giardinelli e Mariani (doppietta).

Partito anche il torneo Under 13 Elite: nella prima giornata la Cantera batte 3 a 2 la Virtus Anxanum.

In squadra quattro ragazzi 2010 dell’Under 15.

L’Under 15 provinciale nel girone A cade in casa contro la Pro Montesilvano (rete canterana di Pistilli). E nel girone B cade anche l’altra formazione di categoria, a Manoppello (rete di Florindi).

Le ragazze della femminile cadono a Pineto (a segno la grigioazzurra Limongi), ma guardano già al prossimo turno - domenica c’è la prima giornata di ritorno - sul campo del San Gregorio.

L’Under 17 regionale di calcio a 5, sbanca il campo della Vigor Lanciano: segnano Brocco, Pica C. (tripletta), Pica M. (tripletta), Kourouma e Paolini (doppietta).