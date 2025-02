La Provincia approva all'unanimità il bilancio di previsione 2025-2027

Il consiglio provinciale, nella seduta odierna, ha approvato all’unanimità il Dup 2025-27, il Bilancio di previsione 2025-27 e il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza della S.P. 64 Colle Botta - Roccamorice - Fonte Tettone. Soddisfatto il presidente Ottavio De Martinis, che ha ringrazio a fine seduta anche la minoranza: “Il Bilancio di previsione ci permetterà di realizzare opere importanti per l’edilizia scolastica e per la riqualificazione delle arterie stradali del territorio provinciale – ha detto il presidente – Oggi è un giorno molto importante per la nostra Provincia, grazie all’approvazione di queste importanti delibere, concretizzeremo il lavoro intrapreso negli ultimi anni con la realizzazione di importanti opere. Siamo molto soddisfatti di poter annunciare che presto consegneremo un’aula magna all’Istituto Alberghiero De Cecco, ultimeremo la tanto attesa palestra del Liceo D’Ascanio e concluderemo i lavori alla palestra dell’Istituto Tito Acerbo, che verrà messa a disposizione, non solo degli studenti, ma anche delle associazioni del territorio. Proseguiremo contestualmente gli interventi di messa in sicurezza di tutte le strutture scolastiche del territorio. Per quanto riguarda la viabilità, dopo numerosi sopralluoghi effettuati soprattutto nelle aree interne, con il nuovo bilancio abbiamo previsto la sostituzione e la posa di nuovi guardrail, la sistemazione della Strada provinciale di contrada Barco sul territorio di Spoltore, la realizzazione di una variante a Tocco da Casauria e l’ultimazione della Penne-Farindola. Le difficoltà dell’ente Provincia sono state condivise, non solo dall'intera maggioranza, ma anche dall’opposizione, che ringrazio per aver votato responsabilmente all’unanimità il bilancio”.

Il dirigente alle Finanze, Domenico De Grandis, ha illustrato la delibera: “Il Consiglio provinciale ha approvato un bilancio di 39 milioni di spesa corrente e di 40 milioni per le spese straordinarie di investimento, cifra suddivisa tra edilizia scolastica e viabilità con finanziamenti che derivano da Stato, Regione, dal piano delle alienazioni e dall’applicazione dell’avanzo per gli investimenti. A 10 milioni di euro ammonta, invece, il contributo alla finanza pubblica che riverseremo allo Stato per ogni anno del triennio (per un totale di circa 30 milioni per il 2025-27). Nel bilancio di previsione oltre alle spese per il personale e a quelle dei mutui e prestiti, che portiamo puntualmente a compimento, sulle funzioni della Provincia per l’edilizia scolastica abbiamo previsto 700mila euro per la manutenzione scolastica ordinaria delle scuole secondarie di secondo grado, 140mila euro per gli affitti delle aule, che riguardano alcuni istituti interessati dai lavori, mentre per la viabilità la spesa prevista è di un 1 milione di euro, somma destinata alla cura del patrimonio arboreo, alla manutenzione ordinaria delle strade e alla segnaletica”.

“Quello approvato oggi possiamo definirlo come un bilancio tecnico – ha puntualizzato il dirigente ai Lavori pubblici Marco Scorrano - , perché la Provincia, a seguito della Riforma Delrio, ha avuto un taglio fortissimo ai trasferimenti e alle risorse finanziarie. Nelle annualità 2025-27 potremo contare sul trasferimento regionale di circa 10 milioni di euro destinati alle manutenzioni straordinarie della rete viaria stradale composta da 600 chilometri di arterie”.