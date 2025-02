Campionati Corsa Indoor 2025, il grande pattinaggio torna a Pescara

Pescara torna ad ospitare i Campionati Italiani Indoor di Pattinaggio Corsa per la sesta volta negli ultimi sette anni. Una conferma che arriva dopo lo straordinario successo dei World Skate Games, andati in scena a settembre in quattro regioni italiane. Manifestazione che ha visto l’Abruzzo e la città adriatica protagonisti del più importante appuntamento mondiale dedicato a tutti gli sport su rotelle.

Come per le passate edizioni anche i Campionati 2025 prevedono una formula divisa in due weekend. Da venerdì 14 a domenica 16 febbraio spazio alle categorie Ragazzi e al Trofeo Skate Italia, per i Ragazzi 12.

Secondo fine settimana dedicato poi a Senior, Junior e Allievi,dal 21 al 23 febbraio.

La kermesse sportiva è stata presentata oggi presso la Sala della Giunta del Comune di Pescara. La conferenza stampa ha visto la partecipazione di Carlo Masci, Sindaco di Pescara, Patrizia Martelli, Assessore Sport Comune di Pescara, Francesco Zangarini, Consigliere Federale Skate Italia, Giovanni Di Eugenio, Presidente Comitato Regionale Skate Italia, Alessandra Berghella, Vice Presidente Coni Abruzzo, Raffaella Giannini, Presidente ASD Patt. Pescara, Giovanni Mosca, Vice Presidente ASD Patt. Pescara.

Teatro dei Campionati Indoor i 175 metri in asfalto a grana fine e a curve sopraelevate, con pendenza costante, del Pattinodromo comunale “Ex Gesuiti”, uno dei migliori impianti coperti d’Italia. A organizzare la manifestazione la locale ASD Pattinaggio Pescara, sotto l’egida di Skate Italia (Federazione Italiana Sport Rotellistici) e con il supporto del CONI, del Comitato Regionale Skate Italia e il sostegno della Città di Pescara e della Regione Abruzzo.

“Gli eventi sportivi rappresentano per la città non solo un’opportunità di crescita per atleti e appassionati, ma anche un’importante leva di sviluppo per il turismo e per l’economia locale – ha sottolineato il sindaco di Pescara, Carlo Masci – Ogni manifestazione porta con sé passione, aggregazione e sani valori come il rispetto, l’inclusione e la determinazione, contribuendo a rafforzare l’identità della nostra città. L’amministrazione comunale non può far altro che stare al fianco degli organizzatori e con convinzione supportare queste iniziative, perché crediamo che lo sport sia un patrimonio di tutti e un volano straordinario per il futuro di Pescara”.

Numeri importanti per i Campionati Italiani Indoor. 30 titoli tricolore da assegnare, più di 1.200 atleti partecipanti nei due weekend e oltre 80 società provenienti da tutta Italia, con una significativa presenza di pattinatori abruzzesi, plurimedagliati a livello internazionale, tra cui la campionessa mondiale, la pescarese Asja Varani.

“Siamo orgogliosi di ospitare a Pescara questo importante appuntamento che unisce velocità, tecnica e passione – ha detto l’assessore allo Sport, Patrizia Martelli – Manifestazioni come questa portano la nostra città sotto i riflettori a livello nazionale, valorizzando lo sport come strumento di aggregazione e crescita. Per due fine settimana la splendida e accreditata struttura del Pattinodromo Ex Gesuiti sarà il centro dell’evento. Un fiore all’occhiello della nostra città che può vantare impianti di alto livello”.

Tutto pronto quindi a Pescara, con i più forti interpreti della disciplina in pista da sabato prossimo, 15 febbraio, nell’appuntamento che apre la stagione della velocità su rotelle. Evento che ha fatto registrare un incremento di iscrizioni pari al 40% in più rispetto allo scorso anno, come ha rimarcato con soddisfazione, il presidente del Comitato Regionale Skate Italia, Giovanni Di Eugenio.

L’appuntamento sarà anche un test fondamentale in vista della stagione 2025 che vedrà impegnata la Nazionale Italiana del commissario tecnico, Massimiliano Presti, presente a Pescara nei prossimi due weekend, per sondare i progressi degli azzurri.

“Dopo i World Skate Games 2024 che hanno portato a Pescara e in altri centri del lungomare abruzzese discipline spettacolari come la Roller Marathon e i 100 metri su strada, la città adriatica torna protagonista – ha detto il Consigliere Federale Skate Italia, Francesco Zangarini – Pescara si consacra a livello italiano come la città del pattinaggio corsa indoor, con un appuntamento che apre un anno fitto di eventi importantissimi per le nostre discipline”.

Skate Italia ha scelto di riportare i Campionati indoor a Pescara, sia per il suo impianto, forse il migliore in Italia nel suo genere e sia per la grande tradizione e passione che l’Abruzzo ha sempre dimostrato verso gli sport su rotelle.

Programma Campionati Indoor 2025

Venerdì 14 Febbraio

PROVA PERCORSO DI GARA 9.30 / 19.00



Sabato 15 febbraio

a partire dalle ore 8.30:

Gara giro atleti contrapposti R12/R m/f qualifiche

Gare di fondo R12/R m/f qualifiche/semifinali

Pomeriggio – ore 14:30:

Gara di fondo RF semifinali

Gara giro atleti contrapposti R12/R m/f finali

Gara di fondo R12/R m/f finali

Premiazioni

Gara americana R12/R m/f qualifiche



Domenica 16 febbraio

a partire dalle ore 08:30:

Gara sprint R12/R m/f qualifiche

Gara sprint R12/R m/f quarti di finale

Gara sprint R12/R m/f semifinali

Gara sprint R12/R m/f finali

Gara americana R12/R m/f finali



Sabato 22 febbraio

a partire dalle ore 08:30:

Gara giro atleti contrapposti A/J/S m/f qualifiche

Gare di fondo A/J/S m/f qualifiche

Pomeriggio – ore 14:30 – ritrovo Giuria

Gara giro atleti contrapposti A/J/S m/f finali

Gara di fondo A/J/S m/f finali

Premiazioni

Gara americana A/J m/f qualifiche

Gara americana J/S m/f qualifiche



Domenica 23 febbraio

a partire dalle ore 08:30:

Gara sprint A/J/S m/f qualifiche/quarti/

semifinali

Gara sprint A/J/S m/f finali

Gara americana A/J m/f finali

Gara americana J/S m/f finali

Tutte le gare dei Campionati Indoor in diretta streaming sulla FisrTv al link: https://www.fisrtv.it/

Segui tutti gli aggiornamenti sui Campionati Indoor di Pescara sulle pagine federali al link:https://www.fisr.it/