La consigliera comunale di San Valentino Lucia Pierdomenico entra nella Lega e diventa il nuovo coordinatore cittadino

Ancora un ingresso nella Lega. Si tratta della consigliera comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore Lucia Pierdomenico, che assume anche il ruolo di coordinatore cittadino.

“E' con grande piacere e soddisfazione che l'accogliamo nella nostra squadra ”, sottolinea il coordinatore provinciale della Lega Pescara, Emanuele Evangelista. “Eletta per la prima volta, due anni fa, in Consiglio comunale, Pierdomenico si è subito distinta per vicinanza alle esigenze dei cittadini e per il suo impegno e determinazione. Rappresenta il profilo giusto per il nostro partito, che è pronto a sostenerla nelle sue battaglie in difesa del territorio. Con lei, la presenza della Lega nella provincia di Pescara si rafforza ulteriormente non solo in termini numerici, ma anche come radicamento”.

“La Lega - sottolinea il coordinatore regionale Vincenzo D'Incecco - si conferma un partito attrattivo con idee chiare e soprattutto concentrato sui territori e sui bisogni reali della gente. Sono certo che Pierdomenico, a cui va il nostro benvenuto e l'augurio di un buon lavoro, saprà rendere ancora più incisiva l'azione del partito”.