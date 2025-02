5^ edizione della Conferenza su Social Data Science: il programma

Si svolgerà da oggi al 21 febbraio, presso il Campus di Pescara dell'Università degli Studi “Gabriele d'Annunzio”, la quinta edizione della Conferenza su Data Science and Social Research (DSSR), promossa ed organizzata dal Gruppo “FutureSIS” della Società Italiana di Statistica (SIS). L'evento rappresenta un'importante occasione per studiosi, ricercatori e professionisti del settore per approfondire le sfide e le opportunità della rivoluzione dei dati nella ricerca sociale. La conferenza si propone, in particolare, di analizzare l'impatto della scienza dei dati, della statistica e delle scienze computazionali nell'era delle nuove fonti di dati, promuovendo al contempo il dibattito su temi chiave come lo sviluppo sostenibile, le disuguaglianze sociali, la salute pubblica, la comunicazione e gli studi sul futuro.

Altro tema centrale della conferenza sarà l'etica della scienza dei dati sociali, nonché la formazione di nuovi professionisti in questo settore emergente. Tra i principali argomenti che verranno trattati nel corso dei lavori ci sono: Metodi computazionali avanzati per l’analisi dei dati sociali, Big Data e Intelligenza Artificiale nella ricerca sociale, Nuove fonti di dati e loro impatto sulle scienze sociali, Etica e governance dei dati, Analisi dei dati per la costruzione di Scenari Futuri, Applicazioni della scienza dei dati nello sviluppo sostenibile, nella salute pubblica e nelle politiche sociali, Formazione e sviluppo di competenze nella Social Data Science.

“Si tratta - commenta il professor Tonio Di Battista, prorettore della “d’Annunzio” e Presidente del Comitato scientifico del convegno - di un evento di portata internazionale nel campo della Social Data Science. In un mondo sempre più complesso e interconnesso, l'importanza crescente dei dati e dell'intelligenza artificiale è fondamentale per comprendere le dinamiche sociali e anticipare i cambiamenti, offrendo nuove opportunità per affrontare le sfide globali e migliorare la qualità della vita. La conferenza non solo favorisce un dialogo interdisciplinare, ma promuove anche l'innovazione, incoraggiando la creazione di soluzioni concrete per affrontare le disuguaglianze sociali, migliorare la salute pubblica e rispondere alle sfide globali del futuro. La complessità della società e l’incertezza per il futuro impediscono di fare previsioni nella maggior parte dei casi ma la ricerca può dare delle risposte in termini di anticipazione dei cambiamenti. Siamo certi che le discussioni e le collaborazioni che nasceranno durante questo evento saranno fondamentali per tracciare nuove direzioni nella ricerca e nella pratica della Social Data Science".