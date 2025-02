“Visione Comune”: gli eletti Avs, dall'Abruzzo a Napoli per la prima assemblea nazionale

Insieme, per una “Visione Comune”. A Napoli anche dall’Abruzzo, consiglieri eletti nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra, che nei Consigli comunali abruzzesi portano avanti giorno dopo giorno le battaglie per la giustizia sociale e ambientale, parteciperanno alla prima Assemblea Nazionale degli eletti e delle elette di Avs, in programma sabato e domenica prossimi.

“Saremo a Napoli con i nostri eletti, amministratori e consiglieri comunali, per fare rete con le esperienze di impegno che, negli Enti locali di tutta Italia, vede Alleanza Verdi e Sinistra protagonista di una spinta propulsiva per il cambiamento, per l’equità sociale - spiega Daniele Licheri, Segretario Regionale di Sinistra Italiana - Dall’Abruzzo porteremo anche il nostro dinamismo, la nostra operosità che si declina nei territori con la radicalità delle posizioni e la rappresentanza dei bisogni di giustizia sociale e ambientale, che portiamo avanti anche in rete con associazioni e reti civiche”.

Dagli enti locali di tutte e quattro le province abruzzesi, a Napoli sarà presente una delegazione di eletti, nell’ambito di Alleanza Verdi e Sinistra, in quota Sinistra Italiana, Europa Verde o indipendenti: Marta Illuminati, presidente del Consiglio Comunale di Pineto (Te); Lorenzo Rotellini, consigliere comunale dell’Aquila; Edoardo Raimondi, consigliere comunale di Chieti; Bruno Ortense, consigliere comunale di Spoltore (Pe); Marianna Apilongo, consigliere provinciale Chieti; Luca Lattanzi Consigliere provinciale Teramo; Alessandro Monaco, sindaco Casacanditella (Ch); Rita Aruffo, consigliera comunale Lanciano (Ch), Michele Raiola, consigliere comunale Teramo.

“In Abruzzo Alleanza Verdi e Sinistra continua ad aumentare la rappresentanza istituzionale negli Enti locali – dice Alessio Monaco, portavoce regionale di Europa Verde e consigliere regionale Avs – manifestando competenze e passioni di eletti ed elette che portano avanti esperienze di buon governo, proposte di grande innovazione ma anche di sostenibilità, per coniugare il benessere sociale con la tutela dell’ambiente e delle vocazioni territoriali”.