Festa grande per Camillo Perinetti, ospite della Casa Albergo Inps “La Pineta”, in via Filippo Palizzi, che ha compiuto 100 anni lunedì 17 febbraio.

Nell'occasione si è tenuta una piccola cerimonia con annessa premiazione del “ragazzo del secolo", alla quale hanno preso parte il sindaco Carlo Masci e il dottor Luciano Busacca, direttore regionale dell'Inps Abruzzo.