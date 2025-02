Iscrizioni prossimo anno scolastico, l'alberghiero registra il 7% in più di studenti

“L’istituto alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara ha chiuso la campagna di iscrizioni al prossimo anno scolastico registrando il 7% in più di studenti, ovvero istituiremo sicuramente nuove classi prime, confermando il trend positivo di una scuola che continua a crescere, in controtendenza con gli altri alberghieri abruzzesi e italiani. Una crescita che conferma l’elevata qualità formativa offerta dai nostri spazi e dai nostri docenti, oltre che dalla scelta didattica di istituire decine di corsi co ed extracurriculari, in collaborazione con le associazioni professionali del territorio, che consentono ai nostri ragazzi di conseguire una formazione teorico-pratica completa e di arrivare al diploma del quinto anno con un curriculum ricco di attestati e certificazioni che li rende pronti per il mercato del lavoro”.

Lo ha detto la dirigente dell’istituto alberghiero Ipssar ‘De Cecco’, Alessandra Di Pietro, che ha ufficializzato i dati delle nuove iscrizioni al prossimo anno scolastico.