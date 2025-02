Alluvioni e infiltrazioni al Palaelettra, la rabbia di Sola (M5S)

Questa mattina la Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Pescara si è riunita per fare il punto sulla gravissima situazione che ha colpito il PalaElettra, finito letteralmente sotto l’acqua insieme ad altre strutture sportive cittadine a seguito dell’alluvione che sabato 15 febbraio ha colpito la città. Numerose le segnalazioni, i video e le foto che testimoniano infiltrazioni d’acqua pesantissime che hanno compromesso il normale svolgimento delle attività sportive, costringendo atleti e associazioni ad affrontare condizioni inaccettabili di disagio.

“Il malcontento di cittadini e associazioni è esploso immediatamente - commenta il Presidente della Commissione, Paolo Sola (M5S) - soprattutto alla luce del fatto che poco più di un anno fa il palazzetto è stato oggetto di interventi di efficientamento per centinaia di migliaia di euro attraverso i fondi Pnrr. Interventi che, oggi è stato chiarito, non hanno riguardato la copertura dell’edificio, ma solo altre parti della struttura, come il parquet, le pavimentazioni, l’illuminazione, i bagni e gli spogliatoi. Un’omissione gravissima se si considera che le infiltrazioni non sono un problema nuovo ma una criticità già nota che, anche se non aveva mai raggiunto i livelli di sabato scorso, evidentemente è stata colpevolmente omessanel progetto di riqualificazione. Anzi, è ancor più grave che durante questi lavori siano state effettuate prove di carico sulla copertura per verificare la possibilità di installare un impianto fotovoltaico da parte della società in-house Pescara Energia”.

Verifiche che hanno dato esito negativo, "poiché pare che la copertura non fosse in grado di sostenere il peso dei pannelli, ma evidentemente – accusa Sola - proprio queste prove di carico potrebbero aver causato ulteriori danni strutturali, aggravando una situazione già precaria e creando una problematica che ora espone la struttura a pesanti infiltrazioni ogni qualvolta dovesse ripresentarsi una forte pioggia. Alla luce di queste evidenze – prosegue Sola – convocheremo una nuova Commissione Controllo e Garanzia per andare a fondo sulla questione, e come Movimento 5 Stellepresenteremo un’interrogazione urgente al prossimo consiglio comunale per far luce sulle responsabilità e sugli eventuali danni arrecati alla copertura. Non è accettabile che, dopo un investimento di centinaia di migliaia di euro tramite il PNRR, si debba ora affrontare una nuova emergenza strutturale e ulteriori spese a carico della collettività".

Il riferimento è all’intenzione, annunciata in Commissione da parte del centrodestra, di investire altri 100.000 euro sulla struttura per un intervento di impermeabilizzazione della copertura. “Un lavoro che rischia di essere inconcludente se si sono prodotti davvero danni strutturali – conclude Paolo Sola – e saremmo di fronte all’ennesimo sperpero di denaro pubblico per un intervento che non risolverebbe definitivamente il problema. Chiediamo trasparenza e azioni immediate per accertare i responsabili e garantire che situazioni del genere non si ripetano, perché la sicurezza delle strutture pubbliche e degli impianti sportivi non può essere trattata con superficialità”.