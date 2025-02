Colori e cura: rinnovato il reparto di Sub Intensiva Pediatrica con la ministra Locatelli

Si è tenuta questa mattina, presso l’Aula Magna del Presidio Ospedaliero di Pescara, la conferenza stampa dal titolo “Colori e cura: rinnovato il reparto di Sub Intensiva Pediatrica dell’Ospedale di Pescara. Presentazione dell’opera L’Isola dei delfini di Noemi” cui sono intervenuti il Ministro per le Disabilità della Repubblica Italiana Alessandra Locatelli, l’Assessore alla Salute della Regione Abruzzo Nicoletta Verì con delega del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il Sindaco di Pescara Carlo Masci, il Direttore Generale della ASL di Pescara Vero Michitelli, il Direttore UOC Pediatria Dr. Maurizio Aricò, il Presidente dell’Associazione "Progetto Noemi" Onlus Andrea Sciarretta e l’autore dell’opera Silvio Irilli di Ospedali Dipinti.

“Per la cura e l'assistenza sono importanti i luoghi e la loro umanizzazione. So che qui all'ospedale di Pescara è stato fatto un lavoro eccellente”, ha detto il ministro Locatelli. "Bisogna umanizzare i modi, i gesti, le parole e va data la possibilità alle persone, in particolare ai bambini, anche quando hanno una situazione molto complessa dal punto di vista clinico e sanitario, di esprimersi, di poter partire dai loro desideri e di tenere conto che contano, al pari delle cure e delle medicine, anche gli affetti, le relazioni, la dimensione sociale e la possibilità di avere un sorriso e svagarsi quando si è in una situazione cronico-degenerativa molto grave".

Nel pomeriggio, poi, Locatelli si è spostata nella Sala giunta del Comune, ospite del sindaco Carlo Masci, dell’assessore Adelchi Sulpizio e dei consiglieri comunali della Lega Maria Luigia Montopolino e Andrea Salvati, per confrontarsi con le associazioni della provincia. “Abbiamo visto un Ministro mettersi completamente a disposizione di queste realtà, che ogni giorno si adoperano per dare risposte e risolvere problemi, delle famiglie con disabili e dei disabili stessi, ascoltandoli, rispondendo alle loro domande e cercando di chiarire i loro dubbi”, ha detto il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Vincenzo D’Incecco.

“Ancora una volta – sottolinea D’Incecco – ha dimostrato di tenere molto alla nostra regione, in cui è stata già tante volte negli ultimi anni. Ormai è una presenza costante in Abruzzo e per questo noi la ringraziamo. Anche oggi alle nostre associazioni ha dedicato un’intera giornata. In mattinata è stata all’ospedale civile per l’inaugurazione de "L'isola dei delfini di Noemi", un'area dedicata all'umanizzazione del reparto di Terapia Sub Intensiva Pediatrica nell'ospedale civile di Pescara, nell’ambito del progetto Noemi, che ha seguito sin dall’inizio, nel pomeriggio, quindi, in municipio per conoscere da vicino le nostre realtà. Un ringraziamento va al Dipartimento regionale per la disabilità della Lega che ha aiutato nell’organizzazione di questa iniziativa”.

“E’ stato un momento di grande partecipazione e questo proprio per la disponibilità assoluta mostrata dal Ministro. Una occasione importante per le associazioni, che sono fondamentali perché ciascuna di esse ci permette di dare le risposte concrete di cui i cittadini hanno necessità”, osserva l’assessore Sulpizio.

“A nome del gruppo della Lega – sottolinea Montopolino – ringrazio il ministro per il suo impegno e per la sua sensibilità. Oggi ha fornito spiegazioni su leggi e progetti, ma soprattutto ha sottolineato che è essenziale una rivoluzione della prospettiva ovvero passare dal modello di assistenzialismo a quello di valorizzazione della persona, dei suoi talenti e delle sue competenze”.

“Ed inoltre – aggiunge Salvati – nell’incontro è stato ribadito quanto sia importante continuare a lavorare tutti insieme per garantire una reale inclusione e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie”.