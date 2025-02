Furti, rapine, spacciatori e balordi nel quadrilatero centrale: la denuncia di Pettinari per l'Abruzzo

Il quadrilatero centrale è sospeso "tra furti, rapine, spacciatori, balordi, tossicomani, minacce, aggressioni, siringhe, bottiglie rotte, deiezioni umane sui portoni e tanto altro". La denuncia arriva dal movimento politico Pettinari per l'Abruzzo, che ieri ha convocato una conferenza stampa ad hoc. “Residenti e commercianti sono costretti a vivere in un inferno”, sottolinea Domenico Pettinari. “Il distaccamento della Polizia Municipale nei silos dell’area di risulta, inaugurato in pompa magna dal centrodestra alcuni anni fa, e' stato lasciato vergognosamente in abbandono e non funzionante. Propaganda becera della maggioranza che governa il Comune per poi abbandonare una struttura da loro stessi inaugurata perché dipendente dal Comune”.

Intanto, in piazza Santa Caterina e dintorni, succede di tutto. C'è anche un senzatetto che dorme davanti a un negozio in via Silvio Pellico. “Poi - aggiunge Pettinari - al governo centrale chi governa? Sempre il centrodestra. E quindi di chi è la competenza sulle altre nostre richieste se non di quel centrodestra che governa in Comune così come al governo centrale? Mi rendo conto che ammettere di aver fallito proprio sulla sicurezza fa male, ma tant’è, perché a Roma come a Pescara, come anche in Regione, governa il centrodestra, quel centrodestra che ci aveva promesso città più sicure e invece le nostre città sono uguali a quando governava il centrosinistra. Che vergogna! Che pena questo centrodestra che ha fallito proprio sulla sicurezza”, conclude il consigliere di opposizione.