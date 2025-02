Campionati Indoor Pattinaggio Corsa, l'Abruzzo festeggia i titoli di Varani e Paluzzi

La carovana della Corsa torna a colorare il Pattinodromo Ex Gesuiti di Pescara con il secondo weekend dei Campionati Italiani Indoor 2025. Dopo la grande partecipazione del primo fine settimana che ha visto in gara le categorie dei più giovani, gli atleti in pista per i titoli senior, junior e allievi nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 febbraio. A garantire lo spettacolo i più forti interpreti della velocità, sui 175 metri a curve sopraelevate dell'impianto adriatico. L'entusiasmo è coinvolgente in terra d'Abruzzo e bellissimo è il colpo d'occhio regalato dai numerosi spettatori presenti, pronti a supportare le giovani promesse e i big del pattinaggio azzurro, sotto lo sguardo del CT Massimiliano Presti.

Più di 1200 atleti partecipanti nei due weekend di gare, oltre 80 società provenienti da tutta Italia, iscrizioni in aumento del 40% in più rispetto alla passata edizione e trenta titoli tricolore assegnati. Numeri significativi per i Campionati Italiani che confermano Pescara teatro ideale del pattinaggio. Un evento che apre la stagione rotellistica nel migliore dei modi, ospitato nella città dannunziana per la sesta volta negli ultimi sette anni. Manifestazione organizzata dall'ASD Pattinaggio Pescara, sotto l'egida di Skate Italia (Federazione Italiana Sport Rotellistici), con il supporto del CONI, del Comitato Regionale Skate Italia e il sostegno della Città di Pescara e della Regione Abruzzo.

"La struttura è una delle più belle d'Italia e si presta alla perfezione ad appuntamenti come questi - ha sottolineato il sindaco di Pescara, Carlo Masci - Supportare iniziative del genere è molto importante per la crescita dei giovani, all'insegna di valori genuini che lo sport sa regalare. La nostra città si conferma come una delle capitali del pattinaggio".

Abruzzo che può festeggiare i titoli assoluti conquistati dagli atleti di casa. Nella crono contrapposti femminile senior splendida vittoria della già campionessa mondiale e attuale campionessa europea, Asja Varani. La pescarese, in casa, centra l'ennesimo titolo confermandosi la regina della velocità italiana. Varani che fa il bis, portando a casa anche il titolo assoluto nella 1000m sprint senior. Indoor che sorridono anche all'abruzzese Edda Paluzzi che si aggiudica oro e titolo nella 5000 metri a punti senior femminile. Bello l'argento conquistato dalla pattinatrice della Rolling Bosica Martinsicuro, Sofia Clementoni nella 5000m punti Junior. Squadra teramana che conquista anche tre medaglie d'argento con Alessio Clementoni, nelle prove senior della 1000m sprint e della 5000m punti, e quella di squadra nella staffetta americana Senior, sulla distanza dei 3000 metri.

Giro ad atleti contrapposti maschile senior che vede trionfare Alessio Piergigli della Luna Sport Academy. Argento per Vincenzo Maiorca, terzo gradino del podio per Duccio Marsili. Pescara porta bene a Giuseppe Bramante che centra il suo trentaseiesimo titolo assoluto, nella 5000 metri a punti senior. Grandissima la prova di Vincenzo Maiorca. Il siciliano dell'Asd Città di Priolo sfodera una prestazione da campione e si aggiudica l'oro nella 1000 metri sprint senior maschile.La staffetta a squadre dell'americana Senior/Junior vede trionfare la Polisportiva Bellusco nella gara donne e l'Asd Mens Sana Siena nella prova maschile. Siena che è anche la società campione d'Italia indoor 2025 con il punteggio di 2124.

Va in archivio l'edizione 2025 degli Indoor. Una manifestazione che ha fatto registrare numeri importanti, confermando la crescita del movimento rotellistico, in vista della lunga stagione. Un appeal che cresce di anno in anno e fa ben sperare per il futuro del pattinaggio.