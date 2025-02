Sinistra Italiana e Radici in Comune inaugurano una sede insieme

Uno spazio comune, in cui promuovere la partecipazione collettiva in chiave civica, aperto alla città. Sinistra Italiana e Radici in Comune inaugurano a Pescara una sede comune. Una conferenza stampa di presentazione è convocata per sabato 1 marzo, nella nuova sede di piazza Unione 10, alle ore 11.

Saranno presenti Simona Barba, presidente Radici in Comune e consigliera comunale a Pescara AVS-Radici in Comune; Daniele Licheri, segretario regionale Sinistra Italiana e Marilena Grassadonia, responsabile Diritti e Libertà della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, presente a Pescara anche in occasione dell’assemblea di organizzazione regionale di Sinistra Italiana. L’inaugurazione è in calendario dal pomeriggio dello stesso giorno, sabato 1 marzo alle ore 18, e sarà un appuntamento conviviale ma anche di confronto.

“Si tratta di un momento importante. L’apertura di una sede ha un grande valore simbolico, di opportunità e di prospettiva - premette Daniele Licheri, Segretario Regionale SI - si tratta di un luogo in cui allargare la partecipazione e promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi della giustizia sociale e ambientale ma anche uno spazio chiave per la crescita culturale e sociale, soprattutto per i giovani. Ci teniamo molto come Sinistra Italiana a continuare il laboratorio politico con Radici, avviato con le amministrative”.

“Speriamo che uno spazio fisico e riconoscibile possa essere un luogo di crescita per tutte e tutti - dice Simona Barba, presidente Radici in Comune e consigliera comunale a Pescara dalla scorsa estate, nella lista AVS-Radici in Comune - che ci consentirà di potenziare gli spazi di confronto e le iniziative, aprendoci maggiormente alla città e dando voce alla sostenibilità anche in consiglio comunale”.