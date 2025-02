Città della Musica, Pettinari annuncia un esposto alla Corte dei Conti

“Città della Musica in stato di abbandono da decenni e ora il Comune rinuncia all’opera dopo aver speso soldi, appaltato e aggiudicato e realizzato opere… Vergogna! Vergogna! Vergogna!”. Così il consigliere comunale di minoranza Domenico Pettinari, che annuncia: “Stiamo per depositare, su questa vicenda scandalosa, un Esposto alla Procura Regionale della Corte dei Conti”.

“Nella mia vita - aggiunge - non mi sono mai tirato indietro, mai voltato dall’altra parte, soprattutto sugli sprechi di soldi pubblici ci ho sempre messo la faccia e ho depositato esposti alle Procure e alla Corte dei Conti anche rischiando in prima persona. E lo farò anche questa volta. Questo significa fare il proprio dovere fino in fondo! Questo significa fare opposizione vera, dura, che non fa sconti, a tutela del pubblico danaro e degli interessi della nostra collettività”.