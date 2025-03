Lunghe file per il permesso di soggiorno, SI annuncia: “Faremo interrogazione parlamentare”

“E’ inaccettabile che ragazzi e uomini debbano accamparsi, notte e giorno, per paura che non venga loro riconosciuto un diritto, per paura di perdere l’appuntamento con il loro destino”. Così Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana, interviene sulla vicenda delle lunghe file davanti alla Questura di Pescara, di stranieri e straniere che vivono e lavorano in Italia e che nelle notti tra il lunedì e il martedì sono disposti ad accamparsi per paura di perdere il loro turno per il rinnovo del permesso di soggiorno.

“Pescara allunga la triste realtà che si sta verificando in altre città d’Italia. Evitiamo che anche a Pescara possa accadere quello che è successo a Roma, a fine gennaio, quando un ragazzo è morto di freddo davanti all’Ufficio immigrazione – avverte Licheri – accampato fuori dall’edificio nella lunga fila per ottenere il permesso di soggiorno”. La sveglia alle istituzioni, a partire dalla Questura.

“Bisogna attivare un meccanismo di comunicazione, di rassicurazione e di mediazione, nei confronti di chi, in un contesto sociale spesso respingente, è ovviamente convinto che tutto vada conquistato, anche a costo di stare al freddo e senza sonno. E’ inaccettabile per un paese civile consentire che ciò avvenga, ormai da due anni come segnalano i residenti”. Sinistra Italiana presenterà un’interrogazione parlamentare. “Abbiamo già sollevato la questione con nostro deputato AVS Marco Grimaldi, che presenterà un’interrogazione parlamentare”.