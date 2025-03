La consigliera federale e campionessa mondiale Cristiana Cascioli plaude alla scherma abruzzese

Il Grand Prix Kinder Joy of Moving di Sciabola Under 14 a squadre di Pescara è stata la prima uscita ufficiale della componente del Consiglio federale, già campionessa mondiale di spada, Cristiana Cascioli. Le gare, che hanno coinvolto più di 300 atlete e atleti provenienti da tutta Italia, si sono svolte nel fine settimana dell'1 e 2 marzo al Pala Giovanni Paolo II di Pescara con l'organizzazione, per il secondo anno consecutivo, del Club Scherma Pescara del Presidente e maestro Fabio Pascale. Pescara è stata invasa da circa 1.500 persone, tra atleti e accompagnatori, che hanno apprezzato l’organizzazione e le bellezze della città, confermando l’attività di promozione della scherma abruzzese, con il lavoro intrapreso dal Delegato Regionale, Vincenzo De Bartolomeo.

Alla due giorni sportiva hanno preso parte anche Alessandra Berghella, Vice Presidente del Coni Abruzzo; Cristiana Cascioli, componente del Consiglio federale; Beniamino Pascale, componente della commissione Onorificenze della FIS e Matteo Starace, componente del comitato Etico della FIS. Un palmares importante, anche in qualità di dirigente sportiva, quello di Cristiana Cascioli, già medaglia d'oro e due volte bronzo ai Campionati Mondiali di scherma nella specialità della Spada. Lo scorso 19 gennaio è stata eletta componente del Consiglio federale della Federazione Italiana Scherma come rappresentante dei tecnici per il quadriennio 2025-2029.

Durante l’appuntamento agonistico a Pescara, Cristiana Cascioli ha tenuto a precisare che l’Abruzzo avrà un supporto costante per il rilancio della scherma a tutti i livelli, potendo contare su nuove e dinamiche energie, oltre alle esperienze pregresse: "Con 302 iscritti alla gara, direi che si può essere soddisfatti, dal punto di vista numerico, dei partecipanti al Grand Prix Kinder Joy of Moving di Sciabola a squadre. Oltre a fare i complimenti al Club Scherma Pescara per l’ottima organizzazione e gestione delle gare. Con piacere ho notato l’entusiasmo delle ragazze e dei ragazzi nell'affrontare l’impegno così come la voglia di condividere con i propri compagni di sala questi bei momenti; vedere i nostri atleti più giovani in importanti momenti di crescita, aggregazione e senso di appartenenza alle proprie società evidenzia aspetti che fanno bene e a loro stessi e al nostro movimento".

"Quindi", ha concluso la consigliera e rappresentante federale dei tecnici, "sicuramente le gare a squadre Under 14 sono da incentivare e valorizzare".