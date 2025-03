Bus elettrici, Pd: "Tua e centrodestra fanno il gioco delle tre carte"

“Tua e centrodestra targato Masci-De Martinis-Marsilio fanno il gioco delle tre carte e gettano fumo negli occhi della cittadinanza. I bus elettrici annunciati durante la conferenza dello scorso 3 marzo, che dovrebbero sostituire temporaneamente i filobus, rappresentano l'ennesima strombazzata a vuoto. Il percorso individuato tra Pescara e Montesilvano – di cui la strada parco costituisce il tratto principale – dalle corsie troppo strette rispetto alle dimensioni dei mezzi, denso di incroci a raso e di barriere architettoniche ineliminabili e con marciapiedi inaccessibili alle persone con disabilità, non garantisce la sicurezza degli utenti ed è, allo stato attuale, inidoneo ad ospitare bus elettrici, ancorché temporaneamente”.

Così Alessandro Capodicasa, segretario del circolo Pd Pescara Castellammare, e il Direttivo del Circolo. “Quello che Tua e centro-destra non hanno il coraggio di dire - aggiungono - è che anche loro considerano oramai fallita la filovia, non potendo fare nemmeno i collaudi ANSFISA, e pur di non ammetterlo ripiegano sui bus elettrici. Facciamo una domanda: è possibile instradare i mezzi senza adempiere alle prescrizioni di sicurezza imposte dal Ministero dei trasporti dell'inconsapevole ministro Salvini? TUA e centro-destra non rispondono. Sarà un caso? Secondo noi, no. Mentre ovunque si investe nella mobilità dolce, tra Pescara e Montesilvano avviene il contrario: il centro-destra sfratta, con prepotenza e arroganza, pedoni, ciclisti e utenti deboli dal principale corridoio ciclopedonale dell'area metropolitana per imporvi un impianto fallimentare”.

Infine un appello: “Gli enti coinvolti si fermino, non ha senso incaponirsi in questo modo. Si ripensi radicalmente la mobilità dell'intera area metropolitana valutando, eventualmente, mezzi compatibili con le dimensioni del tracciato e che rispettino tutti gli utenti della strada parco. Abbiamo bisogno di un sistema di trasporto pubblico all'avanguardia, basato su parcheggi di scambio, che sfrutti l'intermodalità e che garantisca a tutte e tutti la piena accessibilità ai mezzi”.