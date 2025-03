Grande festa di Carnevale in piazza della Rinascita con Radio Studio Più

“Piazza della Rinascita affollata in una bella giornata di sole, con la musica e tanti bambini in maschera”. Si è aperta così la festa dedicata al Carnevale voluta dall'assessorato agli Eventi del Comune di Pescara, guidato da Alfredo Cremonese. Una giornata intera dedicata alle maschere e al divertimento: stamattina la prima parte e nel pomeriggio la seconda. “Il maltempo ci ha costretto a rinviare questo appuntamento, programmato per il 2 marzo, ma oggi la risposta è stata molto positiva, richiamando grandi e piccini anche da fuori Pescara e ovviamente il bilancio è con il segno più perché il nostro obiettivo è proprio quello di affollare costantemente il centro commerciale naturale della città, partendo dall'area pedonale, con le zone limitrofe", dice Cremonese.

"L'organizzazione della giornata è stata curata da Radio Studio Più, con un programma ricco di sorprese per tutte le età e gadget in regalo ai partecipanti, oltre a tanta musica per ballare. Siamo stati attenti alle esigenze dei residenti”, spiega Cremonese, “cercando di limitare i disagi legati alla musica che oggi era l'elemento principale della giornata di festa, insieme alle mascherine. Il nostro desiderio era quello di riportare il Carnevale in piazza e ci siamo riusciti, animando il cuore della città. Anche questo evento, come tanti altri, permette di far conoscere Pescara anche fuori dai confini regionali, visto che viene trasmesso in diretta a livello nazionale e sulle tv satellitari”.