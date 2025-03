Premiate a Tokyo due eccellenze abruzzesi [FOTO]

Sono due le imprese abruzzesi che si sono aggiudicate i Phenomena Award: Coolt e Ripani, entrambe eccellenze della pelletteria e del design di borse. Le due vincitrici hanno fatto parte del gruppo delle 26 imprese italiane volate a Tokyo per la seconda edizione di Phenomena Japan, il corrispettivo nipponico del salone dell’imprenditoria femminile, organizzato da Camera di commercio Chieti Pescara, Agenzia di sviluppo e Regione Abruzzo, con la collaborazione di IFTA – Italian trade agency ed Assocamerestero. Nelle giornate del 6 e 7 marzo, le aziende sono state impegnate in uno showroom a Omotesandō, cuore pulsante del fashion biz, in un fitto programma di incontri con oltre ottanta buyer locali curati dalla Camera di commercio italiana in Giappone.

La cerimonia conclusiva con la consegna dei premi si è tenuta il sette marzo, nella Tokyo Tower, nell’ambito del Mimosa day, la serie di iniziative della Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ) per la Giornata internazionale della donna. Presente simbolicamente alla serata anche Italia-chan, la mascotte femminile del Padiglione Italia a EXPO 2025 Osaka, in un'anticipazione delle prossime azioni che vedranno coinvolta la delegazione composta da Camera di commercio Chieti Pescara, la sua Agenzia di sviluppo e la Regione Abruzzo che, proprio in questi giorni, si trova in Giappone per un fitto programma di incontri su moda, turismo ed agroalimentare.

Gli altri due Phenomena award sono stati attribuiti a Officine 904 (Toscana) e a Musae Studio (Campania). Sono state, invece, premiate con il Mimosa Day Award: Asako Hoshino, Executive Vice President di Nissan Motor Corporation, per il suo contributo determinante nella creazione dell'Ufficio per lo Sviluppo della Diversità di Nissan (premio consegnato dal presidente Gennaro Strever e dall’assessore Magnacca a testimonianza del legame con l’automotive giapponese); Masami Katakura, CEO di EY ShinNihon, per il suo lavoro di promozione di diversità, equità e inclusione; e infine Nina Yamano, Representative Director di Yamano and Associates Co., Ltd, per le incredibili doti manageriali che nel 2024 hanno portato la Yamano and Associates a stringere accordi con molteplici brand italiani.

La missione capitanata da Gennaro Strever e Tiziana Magnacca si concluderà l’11 marzo con l’apertura della Foodex Japan, la fiera agroalimentare più grande dell’Asia, in cui sarà presente una nutrita rappresentanza di aziende abruzzesi.