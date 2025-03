Un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per la scherma abruzzese

Un fine settimana fittissimo di appuntamenti agonistici per la scherma abruzzese e altrettanto ricco di risultati e premi. L'8 e il 9 marzo hanno visto atlete e atleti della scherma d'Abruzzo impegnati in Italia e in Europa, portando in alto il nome sportivo della regione. I sorrisi più grandi arrivano da Casier (Treviso), che sabato 8 marzo ha ospitato il recupero della 2^ prova nazionale Master.

Nella giornata internazionale della donna sono proprio due atlete a regalare all'Abruzzo schermistico altrettante medaglie: d'argento quella conquistata da Greta Tamosiunaite e di bronzo per Cristina Bertollo, entrambe portacolori del Club Scherma L'Aquila 99, nella Sciabola femminile cat. 0. Tamosiunaite si è distinta anche nella specialità del Fioretto femminile, fermandosi alle porte dei quarti di finale. A premiazione anche Luca Salis, Maestro del Club Scherma L'Aquila 99, bronzo nella Sciabola maschile cat. 0, e Giorgio De Santis, anche lui del Club Scherma L'Aquila 99, quinto nella Sciabola maschile cat. 0.

A completare la spedizione abruzzese e aquilana a Casier, anche Gino Lucrezi, Presidente del Club Scherma L'Aquila 99, che si è cimentato nel Fioretto e nella Sciabola cat. 2, arrivando in entrambe le specialità agli ottavi di finale. Mentre a Casier erano di scena le armi convenzionali, a Carrara si svolgeva la 2^ prova nazionale Assoluti di Spada.

L'Abruzzo, nella competizione che comprende i migliori atleti over 14 d'Italia, ha avuto i suoi rappresentanti in Arianna Bevilacqua, Francesco D'Amico e Giuseppe De Cesare, tutti del Circolo Teate Scherma. Nella Spada femminile, vinta dalla medaglia d'oro a Parigi 2024 Alberta Santuccio, Arianna Bevilacqua ha raggiunto la fase a eliminazione diretta mentre in quella maschile D'Amico e De Cesare si sono fermati a un passo dal tabellone delle dirette.

Ma la scherma abruzzese ha centrato anche un appuntamento internazionale in questo intenso fine settimana: la sciabolatrice peligna, oggi in forze alle Fiamme Gialle, Manuela Spica ha fatto parte della rappresentativa azzurra nella Coppa del Mondo di Sciabola femminile, in scena a Herakleion (Grecia). Il prossimo appuntamento agonistico interesserà gli Under 14 e farà tappa in Abruzzo: il 23 marzo, a Sulmona, avrà luogo il Campionato Regionale GPG.