Quale futuro per le manifestazioni dell'Emp? Di Pillo: “Scene di un film già visto”

Oggi in Commissione “Controllo e vigilanza” erano presenti il direttore artistico di “Funambolica”, Raffaele De Ritis, e l’amministratore unico dell’Ente Manifestazioni Pescaresi, Angelo Valori. L’ordine del giorno chiedeva agli invitati quali fossero le prospettive future relative al territorio di Pescara sia di “Funambolica” sia delle manifestazioni che da sempre l’Emp porta avanti nei vari spazi messi a disposizione dal Comune o da altri enti. “Visto l’enorme ritardo alla richiesta di accesso agli atti da noi avanzata relativa alla condizione di presunte gravi inadempienze dell’ente, non ho potuto non chiederne conto all’amministratore unico”, spiega il capogruppo della lista “Pettinari Sindaco”, Massimiliano Di Pillo.

“Ricordiamo che il nostro gruppo, in collaborazione con un nostro consulente commercialista nonché revisore dei conti, sta cercando di fare chiarezza sull’intricato ginepraio in cui questa gloriosa istituzione si è cacciata ormai da troppo tempo. Come in altre precedenti occasioni, il leitmotiv è stato quello di ricostruire un passato che serve per scagionarsi da colpe che nessuno da all’attuale amministratore unico, ma che da esperto dirigente serve sostanzialmente a non fornire risposte alle domande che, in modo gentile e garbato, facciamo da tanto tempo allo stesso Angelo Valori”, aggiunge Di Pillo, parlando di “scene di un film già visto”.

"Prima di Natale - ripercorre il capogruppo - ci era stato promesso un piano di rientro della situazione apparentemente catastrofica dell’ente, ma nulla di tutto questo è venuto fuori dall’incontro in commissione, come nulla è venuto fuori da chi dovrebbero essere i nuovi soci del prossimo consiglio di amministrazione dell’Ente Manifestazioni Pescaresi. L’unico a rispondere all’appello dell’amministratore unico Valori, è stata la Fondazione Genti D’Abruzzo, che si spera possa essere un valido supporto per le future programmazioni, ma che insediatosi con il nuovo consiglio d’amministrazione da poco, deve ancora definire mission e futuro della stessa Fondazione, cosa che rende difficile comprendere quale reale apporto possa concretamente dare nel futuro delle asfittiche condizioni dell’Ente Manifestazioni, in perenne ricerca di liquidità per chiudere partite aperte difficili da arginare, se non con corposi fondi che attualmente anche la Regione gli sta elargendo in modo ridotto".

Il Comune di Pescara, evidenzia Di Pillo, “sembra aver fornito solo un boccaglio che permette a Valori di respirare e chiudere la falla degli stipendi non pagati da diversi mesi, per tutto il resto come avrebbe detto una noto spot televisivo, ci dovrebbe essere una carta di credito. Alla prima occasione utile chiederemo allo stesso Valori chi oggi è disposto a far credito a una seppur gloriosa istituzione, ma rincorsa a tutt’oggi ancora da creditori checché ne dica lo stesso amministratore unico. Rimane l’angoscia che noi, come tutti i pescaresi, proviamo nel non riuscire finora a vedere un barlume di luce a questa situazione, nonostante il nostro enorme sentimento verso l’istituzione Emp”, conclude Di Pillo.