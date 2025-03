Incontro in prefettura su Ambiente spa, Orta: “Dialogo utile”

"Il dialogo con i rappresentanti dei lavoratori di Ambiente spa si è rivelato utile, questa mattina, nell'ambito del tavolo di raffreddamento e conciliazione convocato dalla prefettura dopo la proclamazione dello stato di agitazione. Da parte del sindaco Carlo Masci sono arrivati dei chiarimenti che sono stati ritenuti proficui, dai sindacati, al punto da congelare lo stato di agitazione fino alla fine del mese". A dirlo è l'assessore all'Ambiente Cristian Orta, che traccia un bilancio dell'incontro di stamani.

C'erano, oltre al sindaco, il presidente di Ambiente Ricardo Chiavaroli e il direttore Massimo Del Bianco. "È stato unanime il riconoscimento dell'importanza del servizio svolto sul territorio da Ambiente spa per la collettività. E anche stamani, come era già avvenuto in consiglio comunale, dal sindaco Masci c'è stata un'apertura che è stata apprezzata dai sindacati. Il confronto proseguirà in un'ottica costruttiva, sempre con l'obiettivo di far lavorare il personale in maniera serena, senza preoccupazioni per il futuro occupazionale".