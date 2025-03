Toppetti su ‘caso’ tariffe mense scolastiche, confronto con le famiglie di Borgo Marino nord

“Il confronto odierno con le famiglie dei bambini della scuola di Borgo Marino nord è stato reciprocamente utile e sicuramente costruttivo, e sono certa che dal nostro dialogo troveremo la quadra per consentire a tutti i bambini di fruire di un servizio importante come quello della mensa scolastica a costi sostenibili e soprattutto giusti. Intanto tutti gli studenti oggi hanno regolarmente mangiato, ovvero abbiamo disposto l’erogazione del servizio anche alle famiglie protagoniste di una protesta democratica e pacifica, ma che comunque rischiava di lasciare a stomaco vuoto almeno 60 piccoli e questo la nostra amministrazione comunale non lo permetterà mai”. Lo ha detto l’assessore alla Pubblica istruzione Valeria Toppetti, al termine di una lunga mattinata trascorsa prima nella mensa di Borgo Marino nord e poi sotto il palazzo comunale per un confronto con alcune famiglie protagoniste di una iniziativa contro le nuove tariffe delle mense scolastiche.

“Nelle ultime ventiquattro ore – ha ripercorso l’assessore Toppetti – ovviamente ci sono state delle ulteriori novità di cui i genitori non potevano essere al corrente, ossia l’amministrazione permetterà alle famiglie di presentare il proprio Isee per la rimodulazione delle tariffe sulla base delle nuove fasce individuate, al fine di individuare con esattezza la fascia di appartenenza reddituale e dunque di stabilire quale dev’essere la retta da versare. La riapertura dei termini per la presentazione del reddito Isee è una misura strategica e fondamentale perché permetterà a moltissime famiglie di pagare una tariffa agevolata, ovvero ridotta, e dunque il mio appello a tutti i genitori che hanno un reddito Isee compreso tra gli 11mila e i 29mila euro l’anno è di provvedere a presentare subito il proprio Isee. Ovviamente oggi ho approfittato della presenza odierna di alcune mamme e papà per comunicare tale opportunità e comunque per ridiscutere, insieme, il nuovo tariffario, ascoltando anche le eventuali rimostranze delle famiglie, convinta che dal dialogo e dal confronto si possano solo ulteriormente migliorare i servizi offerti al territorio. Ad esempio dovremo individuare la tariffa più adeguata anche per le famiglie numerose che hanno un reddito superiore ai 30mila euro per consentire comunque di affrontare una spesa ragionevole per i secondi o terzi figli. E l’occasione è stata utile anche per un sopralluogo nelle cucine e nella mensa di Borgo Marino dove, peraltro, oggi tutti gli studenti hanno consumato il proprio pasto regolarmente, ovvero sia i bambini in regola con la retta sia quelli che teoricamente avrebbero dovuto fare una sorta di ‘sciopero’, dunque avevano portato un panino da casa o semplicemente non avrebbero pranzato. Ovviamente abbiamo assicurato che tutti i bambini, senza alcuna distinzione, fossero a tavola con il pranzo regolarmente preparato dall’impresa che si è aggiudicata il servizio di ristorazione, perché è evidente che i nostri piccoli studenti non devono essere coinvolti in alcun genere di querelle, la politica così come le presunte proteste devono restare fuori dalle mura scolastiche, e su questo punto sono sicura che, superata la giornata odierna, anche le famiglie condivideranno tale posizione.​ E infatti oggi il dialogo con i genitori è proseguito poi sotto il Palazzo comunale - ha aggiunto l’assessore Toppetti - ma il nostro confronto proseguirà anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni perché il mio assessorato resterà sempre a disposizione di tutte le famiglie per affrontare e sciogliere qualunque tipo di nodo amministrativo”.