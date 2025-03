Idrico, D'Incecco (Lega): “In Abruzzo in arrivo oltre 31 milioni di euro grazie al Mit”

“In Abruzzo in arrivo un finanziamento di oltre 31 milioni di euro grazie al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (Pniissi). Il finanziamento interessa la Gran Sasso Acqua S.p.A per la realizzazione interconnessione tra i sistemi di approvvigionamento idropotabile degli acquedotti Ferriera, Gran Sasso, Campo Pozzi Trasacco - ottimizzazione acquedotto Ferriera”. Ad annunciarlo il coordinatore regionale della Lega e capogruppo del partito in Regione, Vincenzo D'Incecco.

“L'intervento - spiega - rientra nel primo stralcio della programmazione di lavori previsti dal Piano (Pniissi), fortemente voluto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Sono 19 le Regioni interessate, tra cui l'Abruzzo, con un finanziamento complessivo di oltre 954 milioni di euro, di cui 917 milioni destinati ai lavori e 36 milioni alla progettazione. Grazie a queste risorse e grazie al Mit - conclude D'Incecco - si potranno ammodernare infrastrutture, ridurre le perdite e garantire un approvvigionamento idrico più efficiente e sostenibile per agricoltura, imprese e cittadini”.