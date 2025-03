Maltempo, chiuse le golene. Accesso interdetto e divieto di sosta

A seguito dell'apertura della diga di Alanno, e del conseguente pericolo di innalzamento del livello del fiume Pescara, la polizia locale sta provvedendo a chiudere le golene, per interdire l'accesso ai mezzi e la sosta. Le golene sono monitorate dai volontari della Protezione civile.

E' stata intanto firmata l'ordinanza che istituisce, fino al 05/04/2025, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 (e comunque fino a cessata emergenza e termine delle verifiche tecniche sulle alberature), il senso unico alternato - mediante restringimento della carreggiata - nel tratto di viale della Riviera direzione sud-nord (lato mare) per una lunghezza di 50 ml in corrispondenza dello stabilimento balneare denominato “Il Moro”. Nell'area in oggetto, dove ricade la Riserva, esistono alberi ad alto fusto che potrebbero essere abbattuti o comunque subire il rischio di cadute per le forti piogge, si legge nel provvedimento.