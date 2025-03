Maltempo: chiuse le aree golenali di via Lungofiume dei poeti e via Orazio

A seguito dell’apertura della diga di Alanno, effettuata ieri sera, il fiume Pescara si è ingrossato e si sono registrate due fuoriuscite dagli argini, di portata minima, nelle zone della Fater e del ponte delle Libertà (da molti conosciuto come ponte di Capacchietti), senza alcuna conseguenza.

Situazione viabilità attuale

Nella prima mattinata di oggi è stata riaperta al transito e alla sosta la golena sud, mentre rimaneva chiusa la golena nord. Restano chiuse le seguenti strade: Via della Pineta (da Via Pantini a Via D’Avalos); Via D’Avalos (da Via della Pineta a Via Pepe); Via Elettra (dal parcheggio “Curva Sud” a Via D’Avalos); Lungofiume dei Poeti. L’allerta proseguirà anche nella giornata di oggi con precipitazioni a intermittenza.

Poco prima delle ore 11, con l’ordinanza sindacale n. 42, è stata invece disposta la chiusura delle aree golenali di via Lungofiume dei poeti (nord) e di via Orazio (sud) e degli accessi alle stesse da via Lungofiume dei Poeti incrocio via Rossetti, via Lungofiume dei Poeti incrocio via Gran Sasso, rampa via Spalti del Re, via Orazio, rampa piazza Unione, sino a quando il livello del Fiume Pescara non sarà sceso al di sotto della soglia di allarme. Il provvedimento scaturisce dalla comunicazione del Centro funzionale d'Abruzzo relativa alla lettura dei livelli idrometrici della rete in telemisura del fiume Pescara che segnala il superamento della soglia di pre-allarme e graduale aumento verso la soglia di allarme.