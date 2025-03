Approvata la delibera del M5S per introdurre il divieto definitivo di fuochi d'artificio su tutto il territorio

Una vittoria per l’ambiente, per la salute pubblica e per il benessere degli animali: il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato all’unanimità la delibera presentata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Paolo Sola, che introduce definitivamente il divieto di utilizzo dei fuochi d’artificio e degli articoli pirotecnici superiori alla categoria F1 su tutto il territorio comunale.

“Un voto storico che segna un passo decisivo verso una città più rispettosa della natura e della sicurezza dei suoi cittadini – commenta con soddisfazione Paolo Sola - il regolamento è stato approvato con il sostegno di tutte le forze politiche e integrato da un emendamento presentato dal centrodestra, che prevede una deroga per le tre principali feste patronali della città: la festa di Sant’Andrea, quella di San Cetteo e quella della Madonna dei Sette Dolori. Un risultato straordinario per tutta la città, che ha compiuto un passo concreto per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica, accogliendo un cambiamento necessario e sempre più richiesto dalla cittadinanza. L’approvazione all’unanimità dimostra che, quando si tratta di temi di interesse collettivo, è possibile lavorare insieme, superando le divisioni politiche. Accogliamo l’emendamento che prevede una deroga per le tre feste patronali con lo spirito di chi guarda al futuro: auspichiamo che anche queste celebrazioni possano presto avviare un percorso di transizione verso modalità di festeggiamento più sostenibili e rispettose dell’ambiente e del nostri amici animali. In molte altre città d’Italia – prosegue Sola - l’uso di spettacoli luminosi innovativi come videomapping, fasci di luce e fuochi d’artificio silenziosi, ha portato un valore aggiunto senza intaccare in alcun modo la tradizione né compromettere l’aspetto evocativo dei festeggiamenti. Siamo certi che anche a Pescara si possa lavorare in questa direzione nei prossimi anni, con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati”.

La proposta di delibera era nata nei mesi scorsi dall’iniziativa della LAV, raccolta e rilanciata dal Movimento 5 Stelle, e la sua approvazione rappresenta un segnale forte e concreto: Pescara si unisce a tante altre città italiane che stanno scegliendo di abbandonare progressivamente l’utilizzo di fuochi d’artificio rumorosi e inquinanti, puntando su alternative più moderne e rispettose. Il Movimento 5 Stelle Pescara ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo sostenendo una battaglia di civiltà, e invita cittadini e associazioni a continuare a supportare il cambiamento, affinché anche il futuro delle celebrazioni cittadine possa essere ancora più spettacolare, innovativo e sostenibile.