"Lo sport per tutti", progetto per i ragazzi delle famiglie in difficoltÃ 

"Lo sport per tutti". Si chiama così il progetto che consentirà ai ragazzi appartenenti alle famiglie in difficoltà economiche di accedere gratuitamente alle attività sportive, con lezioni a costo zero, in una struttura di Pescara, situata in via Paolucci.

Il progetto, che ha avuto il patrocinio del Comune di Pescara, verrà presentato sabato 29 marzo, alle ore 10:15, nella sala Giunta del Comune di Pescara. Saranno presenti il consigliere comunale Loris Mazzioli e il personal coach che ha promosso il progetto Walter Marini.