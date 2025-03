Nuovo canile sanitario a Penne, Blasioli: "Coinvolgere le associazioni nel progetto"

“In questi giorni la Asl di Pescara ha reso nota l'approvazione del progetto per il nuovo canile sanitario, che sorgerà in Contrada Carmine a Penne su un terreno di proprietà della Asl. Ha optato quindi per la costruzione di una nuova struttura, al fine di risparmiare sulle spese di affitto e gestione della struttura di Città Sant'Angelo, investendo per la realizzazione la somma di € 725.000, cui vanno sommati € 75.000 spesi per la progettazione. Ho esaminato il progetto pubblicato e posso dire che da una prima lettura rappresenta un deciso passo in avanti rispetto alle criticità denunciate in passato”.

Così il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli, che sottolinea due aspetti: “Il primo riguarda il mancato coinvolgimento delle associazioni, le quali sono impegnate da anni nella tutela del benessere animale e senza dubbio potrebbero, se chiamate in cause dalle istituzioni, contribuire al miglioramento del progetto prima della messa a gara. Il secondo invece è una richiesta formale che rivolgo alla Giunta Marsilio e alla Asl di Pescara, ovvero l'impegno a ripristinare anche su Pescara le attività di sterilizzazioni dei felini, come avveniva in passato. Appare evidente infatti che trasferendo il canile a Penne lo scenario per l'utenza sarebbe ugualmente disagevole, in quanto i tenutari delle colonie feline e i volontari delle associazioni incontrerebbero le stesse identiche difficoltà oggi riscontrate per raggiungere l'attuale struttura di Città Sant'Angelo”.

Poi Blasioli conclude: “La decisione di realizzare a Penne la nuova struttura, che immagino sia determinata dalla pronta disponibilità del terreno, non può ricadere sull'utenza. Per questo chiedo formalmente alla giunta Marsilio di farsi promotore di un supplemento di istruttoria e impegno”.