Pignoli partecipa all'evento Aperimiaooo: "Un onore e un piacere"

Oggi pomeriggio l'assessore alla Tutela del Mondo Animale del Comune, Massimiliano Pignoli, ha partecipato all'evento Aperimiaooo, aperitivo vegano di beneficenza organizzato da Oipa Pescara.

"Per me è stato un onore e un piacere presenziare a questa iniziativa denominata Aperimiaooo. È stata una festa che ha coinvolto tante persone che hanno a cuore i nostri animali da affezione e in particolare i gatti. Questo evento che ha visto una grande partecipazione ha avuto - ha spiegato Pignoli - un duplice obiettivo: quello dell'autofinanziamento e allo stesso tempo l'inaugurazione della sede di Pescara della Opia che si occupa della cura e dell'assistenza in questo caso dei felini. Ho potuto apprezzare e toccare con mano il gran lavoro che portano avanti i volontari dell'Oipa che grazie alle loro attività e alle loro iniziative raccolgono dei fondi che poi vengono utilizzati per la cura degli animali salvati dalla strada e seguiti dalla sezione, per le spese mediche, per l'acquisto di cibo e per ogni genere di necessità. A loro - conclude Pignoli - va il mio ringraziamento ma anche il sostegno del mio assessorato che assicurerà presenza e vicinanza all'Oipa di Pescara e alle mirabili attività che porta avanti per la cura dei gatti".