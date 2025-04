Sigismondi: “Complimenti a Passacantando per l'elezione a presidente regionale del Coni”

"Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni ad Antonello Passacantando per la sua elezione a presidente regionale del Coni Abruzzo. Questo importante traguardo rappresenta il giusto riconoscimento per il suo impegno, la sua competenza e la sua passione nel promuovere i valori dello sport nella nostra regione. Sono certo che, sotto la sua guida, il Coni Abruzzo saprà affrontare con determinazione le sfide future, rafforzando il legame tra sport, scuola e comunità. Lo sport è un pilastro fondamentale per la crescita sociale e culturale del nostro territorio e sono convinto che Antonello saprà rappresentare al meglio l'Abruzzo sportivo, con spirito di servizio e dedizione. Auguro al neo presidente un percorso ricco di successi e soddisfazioni, certo che il suo operato sarà un esempio di eccellenza per tutti noi".

Così in una nota il senatore abruzzese di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi.